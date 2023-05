Man die Primoz Roglic bij zijn pech in de klimtijdrit hielp, blijkt een oude bekende te zijn

Halfweg de Monte Lussari kende Primoz Roglic pech. Zijn ketting viel eraf. Om terug op gang te komen, kreeg hij hulp van een mecanicien en een supporter die de berg was afgedaald. De man met het rode T-shirt die zijn hulp aanbood trok een stevig sprintje bergop en daardoor was Roglic meteen weer weg.

Achteraf werd de man met het rode T-shirt geïdentificeerd. Hij bleek Mitja Meznar te zijn, een ex-ploegmaat uit het schansspringen. Tot zijn val in 2007 was Roglic een groot talent in het schansspringen, maar nadien schakelde hij naar het wielrennen over. Geen onaardige keuze. Hij won al 3 keer de Vuelta en zal zondag in principe ook de Giro op zijn naam schrijven.

Ook werd het verhaal nog straffer. De start van de klimtijdrit lag in Tarvisio. Daar won Roglic het WK schansspringen bij de junioren. Zijn laatste zege voor hij fulltime renner werd. Zo is de cirkel helemaal rond.

