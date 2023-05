Michel Wuyts blijft achter zijn standpunt staan over de Giro: "Ik maak me sterk dat Evenepoel dat wel had gedaan"

Het was geen Giro om over naar huis te schrijven wat de spankracht betreft. Michel Wuyts denkt dat het anders had kunnen lopen met Remco Evenepoel erbij.

Primoz Roglic wint straks zonder ongelukken de 106de Giro d'Italia in Rome. Die zit er na de 21ste rit dan ook helemaal op. Eigenlijk een niet zo'n interessante Giro, omdat de klassementsmannen na het uitvallen van Evenepoel vooral bij elkaar bleven. Michel Wuyts zag dat ook. "Qua spanning gaat deze Giro zeker bovenaan staan, maar qua intrinsieke waarde staat hij ver onderaan", zegt hij bij HLN. Het was eewig wachten, angstig zijn en passief rijden. "We zijn in deze Giro op onze honger blijven zitten." Evenepoel had wel een verschil gemaakt Wie daar wel iets aan had kunnen doen was Remco Evenepoel, maar die viel uit met corona op de eerste rustdag. Volgens Wuyts had Evenepoel dan ook deze Giro gewonnen. Vooral door de erg lange voorbereiding van de wereldkampioen. "Ik maak me sterk dat Evenepoel voor zo’n exploot zou gezorgd hebben. Dat hij wel eens keihard zou toegeslagen hebben, alleen heeft ziekte er anders over beslist", zegt Wuyts nog.