VOORBESCHOUWING GIRO RIT 21: Welke sprinter wint de koninklijke sprint in Rome?

De Giro zit er bijna op. Vooraleer de laatste podiumceremonie kan doorgaan, is er eerst nog de slotrit in Rome. Zo moet er in deze Giro nog één vraag gesteld worden: wie wint de slotrit?

PARCOURS

De laatste rit is kort en biljartvlak. Vanuit de wijk Eur in Rome gaat het eerst richting de kust. Daar maakt het peloton rechtsomkeer en gaat het via dezelfde weg terug. Alleen stoppen ze niet in Eur.

Het peloton rijdt nog verder door tot het historische centrum van Rome. Daar komen ze op het plaatselijke parcours van 13,6 km dat ze 6 keer zullen moeten doen.

De finish ligt uiteindelijk vlakbij het Colosseum op de Via dei Fori Imperiali en op de typisch Italiaanse plaveien. De rit is uiteindelijk 126 km lang.

FAVORIETEN

De slotrit zal in principe altijd op een massasprint eindigen. Er zijn geen lastige heuvels in het centrum die een sprint kunnen voorkomen. Zo zullen de overgebleven spurters zich in de straten van Rome voor hun laatste afspraak opmaken.

Jonathan Milan is zeker van zijn paarse puntentrui en kan die met een 2e ritzege extra glans geven. Zijn grootste concurrenten zijn Pascal Ackermann en Alberto Dainese.

Ook is het zeker uitkijken naar Mark Cavendish. Die zal maar wat graag met een ritzege afscheid van de Giro willen nemen. Ook zijn er Michael Matthews en Vincenzo Albanese nog.

Ten slotte zal Arne Marit ook weer zijn kans wagen. Hij zal na de pech bij de laatste massasprint revanche willen nemen. In Caorle viel zijn ketting in de laatste rechte lijn eraf, terwijl hij toen nog in het wiel van ritwinnaar Albanese zat.