Gerben Thijssen is de snelste in de Ronde van Limburg na een hectische finale

Gerben Thijssen heeft de Ronde van Limburg gewonnen. Hij won de spurt voor Caleb Ewan die in de finale nog pech kende. Tim Merlier werd 3e.

De Ronde van Limburg vertrok in Hasselt via een lus kwam het peloton voor het eerst in Tongeren waar de streep lag. Daarna waren er nog 3 grote ronden met onderweg de kasseistroken van Manshoven en Op de Kriezel en de hellingen Kolmontberg en Zammelenberg. De finish in Tongeren liep ook op.

Een kopgroep van 7 vormde de vlucht van de dag. Die bestond uit de Belgen Lionel Taminiaux, Ceriel Desal en Davide Bomboi en 4 Nederlanders. Ze kregen een voorsprong van zo'n 4 minuten. Achter hen controleerden de sprintersploegen het tempo in het peloton.

Op 20 km van de streep werden de koplopers alweer gegrepen. Er waren nog enkele aanvalspogingen, maar die raakten niet ver. In de finale was er pech voor Caleb Ewan. Hij moest van fiets wisselen, maar zat eerst op een veel te grote fiets. Nadien wisselde Ewan met de fiets van Michael Schwarzmann. Al was er meteen nadien de volgwagen van Lotto Dstny met Ewans reservefiets.

Ewan raakte nog tijdig voorin. Het tempo ging in het peloton de hoogte in. Bert Van Lerberghe trok voor Tim Merlier de sprint aan. De Belgische kampioen begon zijn sprint, maar miste de laatste bocht en moest opletten voor de val. Gerben Thijssen ging erover en hield een opkomende Ewan nog af. Stanislaw Aniolkowski ging in de slotmeters nog Merlier voor de 3e plaats voorbij.