Is de Giro-zege van Primoz Roglic een revanche voor het debacle van La Planche des Belles Filles?: de Sloveen spreekt er zich over uit

Primoz Roglic heeft de 106e Giro d'Italia gewonnen. Hij legde de eindzege na een klimtijdrit vast. Dat is een groot contrast met 3 jaar eerder toen hij de Tour de France na een klimtijdrit verloor.

In de Tour van 2020 leek Primoz Roglic naar zijn 1e eindzege te rijden, maar dan kwam er de klimtijdrit naar La Planche des Belles Filles. Hij eindigde 5e in die tijdrit, maar werd alsnog door een ontketende Tadej Pogacar uit het geel gereden. Roglic bleef na het debacle ontgoocheld achter.

3 jaar later deed Roglic in de Giro nog mee voor de eindwinst. Een nieuwe klimtijdrit zou de beslissing geven. Deze keer zette Roglic het eindklassement naar zijn hand.

Maar van revanchegevoelens wil Roglic niet spreken. "Laat ons zeggen dat we van die dag op La Planche des Belles Filles allemaal wat geleerd hebben", vertelde Roglic aan Het Nieuwsblad. "Dit keer liep het wel goed af en het was een leuker einde dan toen. Hoe ouder je wordt, hoe wijzer. Ik heb al veel meegemaakt. Zowel in positieve als in negatieve zin."