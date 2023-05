Mark Cavendish schrijft met zijn Giro-ritzege een nieuw stukje wielergeschiedenis

Mark Cavendish heeft dankzij zijn ritzege in de Giro geschiedenis geschreven. Hij is in de Giro de oudste ritwinnaar ooit.

Het was een mooi afscheid voor Mark Cavendish in de Giro. Hij won in Rome de laatste rit en nam zo gepast afscheid van de Ronde van Italië.

Cavendish is dankzij die ritzege de oudste ritwinnaar in de Giro. Hij was zondag 38 jaar en 7 dagen oud. Daarmee was hij ook de 1e 38-jarige die in de Giro een rit kon winnen.

Al is Cavendish niet de oudste ritwinnaar in een grote ronde. Dat is nog altijd Chris Horner die in 2013 op 41-jarige leeftijd een rit in de Vuelta won. In de Tour is de oudste ritwinnaar nog altijd Pino Cerami.

📊🚹At 38 years and 7 days, 🇬🇧Mark Cavendish is the oldest winner of a 🇮🇹Giro stage.



➡️🏆Oldest GT stage-winners:

41y 315d | 🇺🇸Horner (🇪🇸'13)

41y 64d | 🇧🇪Cerami (🇫🇷'63)

39y 126d | 🇪🇸Valverde (🇪🇸'19)

38y 91d | 🇫🇷Poulidor (🇫🇷'74)

38y 7d | 🇬🇧Cavendish (🇮🇹'23)



🔗 @ProCyclingStats — Cycling Statistics 📊 (@StatsOnCycling) May 28, 2023

Ook was het 15 jaar geleden dat de Brit zijn 1e rit in de Giro won en dat is ook een record. Al moet hij dat wel met Fausto Coppi en Gino Bartali delen.