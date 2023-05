Teammanager Jumbo-Visma zag een specifieke eigenschap tijdens de Giro binnen zijn team: "Primoz Roglic is daar de personificatie van"

Teammanager Richard Plugge is bijzonder trots op de prestatie van Jumbo-Visma in de Giro. Aan Eurosport vertelde hij dat het team heel wat veerkracht heeft vertoond.

Primoz Roglic won na een spannende strijd met Geraint Thomas de Giro. Tijdens de klimtijdrit snoept hij de roze trui alsnog van de Welshman af en won hij zo voor het eerst in zijn carrière de Giro.

Richard Plugge, de teammanager van Jumbo-Visma, is uitermate trots op zijn team. "We hebben zo veel veerkracht getoond", zei hij bij Eurosport. "Vanaf het begin, vanaf voor de ronde al. We startten met een half nieuw team door corona en al die dingen vooraf. Als je ziet wat er onderweg ook nog gebeurt."

Ook had Plugge het nog specifiek over kopman Roglic: "Hij is het toonbeeld van onze ploeg: veerkracht, een harde kop en blijven doorgaan. Dat past bij mij, dat past bij het team en dat past bij Roglic. Hij is daar de personificatie van."