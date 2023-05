Dit is het loon van Girowinnaar Primož Roglič: Van Aert krijgt iets meer, Pogačar het drievoudige

Primoz Roglic won met de Giro al voor de vierde keer in zijn carrière een grote ronde. Maar een echte grootverdiener is de Sloveen niet in het peloton.

Primož Roglič mag terugkijken op een geslaagde Giro. Hij en Jumbo-Visma koersten dan wel erg afwachtend, toch pakte hij op het juiste moment uit met ritwinst in de klimtijdrit en het veroveren van de roze trui.

Na drie keer de Vuelta (2019, 2020, 2021) gewonnen te hebben, schreef Roglič nu dus voor het eerst de Giro op zijn naam. Van de nog actieve renners heeft enkel Chris Froome meer eindzeges.

2 miljoen euro per jaar

En toch hoort Roglič niet bij de grootverdieners in het peloton. Volgens meerdere bronnen (Business AM, Calcio e Finanza, Loonwijzer.be) verdient Roglič zo'n 2 miljoen euro per jaar.

Daarmee staat hij niet in de top tien in het peloton. Zijn ploegmaat Wout van Aert zou nog iets meer verdienen dan Roglič, zijn landgenoot Tadej Pogačar is met het drievoudige de absolute grootverdiener in het peloton.