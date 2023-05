José De Cauwer danig onder de indruk na fenomenaal moment: "Dat is het mooiste aan het moderne wielrennen"

De Giro was niet bepaald de spannendste grote ronde van de laatste jaren, maar toch waren er enkele mooie momenten. Zo ook in de allerlaatste rit.

José De Cauwer is al meer dan een halve eeuw actief in het wielrennen en weet dus perfect hoe de sport de voorbije jaren is geëvolueerd. Hij ziet de laatste jaren dan ook een positieve trend.

Vooral over hoe renners in het leven staan en met elkaar omgaan. Zo was De Cauwer onder de indruk van hoe Geraint Thomas met zijn verlies in de Giro omging. De Welshman praatte tijdens de laatste rit dan ook lang met Primož Roglič, die hem de dag ervoor nog de roze trui nog had afgesnoept.

Kopbeurt voor Cavendish

Maar dan moest het mooiste moment van Thomas nog komen. Hij zag in volle finale dat zijn oude vriend Mark Cavendish op niet veel steun kon rekenen in de sprint en zette zich nog op kop voor 'Cav'. En die maakte het nog af ook.

"Fenomenaal en wat een sportmanship. Heel mooi", zei De Cauwer bij Sporza. "Het wielrennen vandaag de dag bestaat uit sportmannen die elkaar de winst gunnen. Dat vind ik het mooiste aan het moderne wielrennen."