Keert Primož Roglič nog terug naar voor hem 'vervloekte' Tour? Wout van Aert beslist mee

Primož Roglič won afgelopen zondag voor het eerst de Giro. Nu ontbreekt nog de Tour op zijn palmares in de grote rondes, maar gaat de Sloveen daar nog naartoe?

Primož Roglič is na Chris Froome nu de actiefste renner met de meeste grote rondes op zijn naam. Na drie keer de Vuelta (2019, 2020 en 2021) won hij nu ook de Vuelta.

Enkel de Tour ontbreekt nu nog op zijn palmares. Maar de laatste jaren liep het wel altijd mis voor Roglič in de Tour. In 2020 verloor hij op de voorlaatste dag nog het geel na een klimtijdrit op La Planche des Belles Filles.

Opnieuw naar de Tour?

In 2021 en 2022 moest Roglič na een valpartij telkens vroeger naar huis. Intussen is hij al 33, keert Roglič nog terug naar de Tour om te winnen? Dit jaar staat Roglič alvast niet op de planning, maar wat met de komende jaren?

Maar een dubbel kopmanschap met Jonas Vingegaard kan zeker in de volgende jaren benadrukt Merijn Zeeman bij Het Nieuwsblad. "Daar spreken we over in de winter. Dan praat ik met Jonas, met Wout (van Aert) en met Primož. Alles ligt dan open op tafel."