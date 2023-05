Wout van Aert feliciteert Primoz Roglic met eindzege in de Giro op opvallende wijze

Jumbo-Visma heeft met Primož Roglič voor het eerst de Giro gewonnen. En daar horen natuurlijk felicitaties bij van Wout van Aert.

Veel rijden Primož Roglič en Wout van Aert niet samen dit jaar. Roglič was out met een schouderblessure en koos voor enkele rittenkoersen van een week terwijl Van Aert het voorjaar afwerkte.

Enkel in Tirreno-Adriatico reden de twee samen dit jaar en het zou nog wel eens een hele tijd kunnen duren voor ze nog eens samen aan de start staan van een koers.

Toch maakten ze samen al veel mee, zo hielp Van Aert Roglič onder meer aan eindzeges in Parijs-Nice of de Dauphiné. Via Instagram feliciteerde Van Aert Roglič met zijn eindzege in de Giro.

"Primož f*cking Roglič, you legend", luidde het. Van Aert zelf bereidt zich momenteel voor op de Ronde van Zwitserland, het BK en de Tour.