Gerben Thijssen juicht in de Ronde van Limburg: "Maar ik zag hem serieus afzien"

Gerben Thijssen won maandag de Ronde van Limburg. Al had hij het de hele dag moeilijk. Zijn ploegmaat Boy van Poppel heeft hem door de hele dag geloodst.

In het flashinterview na de wedstrijd, vertelde Gerben Thijssen het al. Hij voelde zich de hele dag slecht. Dankzij zijn ploegmaat Boy van Poppel kon hij toch meesprinten voor de zege.

"Ik zag dat Thijssen het moeilijk had", vertelde de Nederlander aan Het Nieuwsblad. "Ik zag hem serieus afzien. Ook wou ik er dan niet over praten, want als ik dat wel doe, dan begint hij er meer over na te denken. Daarom roep ik altijd 'alles goed?' en niet 'hoe gaat het?'. In het 2e geval geef ik hem de kans om zichzelf in de vernieling te denken, in het 1e geval niet."

Het was vooral op de laatste klim dat van Poppel Thijssen zag afzien. Daarom besliste van Poppel om samen uit te zakken: "Terwijl de concurrentie in de wind naar voren stoven, zaten wij 30 plaatsen verder. Wat verder volgde een grote weg en konden we zonder veel energieverbruik naar voren rijden. Zo lag hij er niet af en konden we sparen. Het was een dubbelslag."

Ook was het van Poppel die Thijssen de tip gaf hoe hij de laatste bocht moest nemen. Tim Merlier verkeek er zich op en kwam net niet ten val. "Het was een haakse bocht naar rechts. Hij moest dus van links komen en de bocht afsnijden. Zo kon hij meteen in de sprint op snelheid komen", beschreef van Poppel.