Outsider voor de Tour de France waarschuwt Jonas Vingegaard en Tadej Pogacar: "Het wordt een strijd vanaf dag 1"

Jai Hindley maakt komende zomer zijn debuut in de Tour de France. De voormalige Giro-winnaar is een van de kanshebbers op de eindzege, maar waarschuwde al meteen zijn concurrentie: "Het wordt een strijd vanaf dag 1."

In 2022 won Jai Hindley de Giro. De voorbije weken verdedigde hij echter zijn titel niet. De Australiër verkoos een debuut in de Tour de France.

Hindley beseft dat het in de Tour een zware bedoening zal worden. "De 1e week wordt meteen heel zwaar. Het zou wel eens wat anders kunnen worden dan wat we normaal van de 1e week gewend zijn", vertelde hij aan het Australische SBS Sport.

"De ritten in het Baskenland zijn meteen over zeer zwaar terrein", vervolgde Hindley. "Eigenlijk is de 1e rit eerder een eendagswedstrijd. Etappe 5 en 6 zijn dan weer mooie klassementsritten met onder meer de Tourmalet en de Aspin. Dus dat is vrij serieus en ik kijk er alleszins naar uit."

De Australiër heeft al een plan: "Ik denk dat het beter is om er al vanaf dag 1 te staan, dan tijdens de Tour op te bouwen. Ook verwacht ik dat het vanaf dag 1 een strijd voor het klassement zal worden."

Ten slotte was Hindley "superenthousiast" over het parcours. "Er moet al snel geklommen worden, waardoor er al snel afscheiding in het klassement zal zijn. Ook is er maar één tijdrit en die is niet eens superlang", besloot hij.