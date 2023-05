Teammanager is duidelijk over de deelname van Primoz Roglic aan de Tour: "Zo'n proces heb je ook nodig"

Primoz Roglic won vorige zondag de Giro. Sindsdien kwamen er stemmen op die zeiden dat hij ook de Tour zou moeten rijden. Merijn Zeeman, de teammanager bij Jumbo-Visma, doet die deur dicht.

De voorbije weken toonden Primoz Roglic zijn goede vorm in de Giro. Hij zette die grote ronde tijdens de klimtijdrit alsnog naar zijn hand en won zo voor het eerst in zijn carrière de Giro.

Kan Roglic met zo'n goede vorm naar de Tour? Merijn Zeeman, de teammanager bij Jumbo-Visma, vindt het niet slim om dat te doen. "Het is heel verleidelijk om te denken dat het nu ook zo kan gaan in de Tour, maar de wetten van de topsport zijn heel hard", vertelde hij in het Nederlandse Op1.

PROCES

Hoe moet Roglic volgens Zeeman dan wel naar de Tour gaan? "De Giro-winst was het resultaat van een lang proces", aldus Zeeman. "Roglic is 4 maanden non-stop op pad met het team geweest en was maar enkele dagen thuis. Dat is de basis voor een topprestatie, wat je ook voor de Tour en de Vuelta nodig hebt."

Voor de Tour kan Roglic dat proces dus niet meemaken. Later dit jaar zal Roglic de Vuelta rijden. Hij zal wellicht een gelijkaardig proces volgen om te proberen de Vuelta voor een 4e keer te winnen.

Eerder had Zeeman in Het Nieuwsblad ook al aangegeven dat de Tour voor Roglic pas ten vroegste voor 2024 zal zijn. Daarover zal, in samenspraak met Roglic, Jonas Vingegaard en Wout Van Aert, pas in de winter over beslist worden.