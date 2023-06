📷 Kort bezoek aan België zit er alweer op, Wout van Aert met pittig ritje aan laatste voorbereiding begonnen

Lang is Wout van Aert niet in België geweest. De Belg is alweer naar Zwitserland vertrokken.

Van 8 tot 28 mei was de Tourploeg van Jumbo-Visma op stage in en rond de Sierra Nevada in Spanje. Van Aert is een van de enige renners op die stage die niet naar de Dauphiné trekt.

Na de stage in Spanje kwam Van Aert weer even naar België en maakte hier twee trainingsritjes, onder meer met Daan Soete. Maar na enkele dagen in ons land is Van Aert alweer vertrokken.

Omdat de start van de Ronde van Zwitserland pas op 11 juni is, doet Van Aert nog een kleine stage in Zwitserland. Van Aert verblijft in de buurt van Diavolezza en heeft daar al een eerste keer zijn gravelfiets boven gehaald voor een rit van 94 kilometer.

Na de Ronde van Zwitserland komt Van Aert weer heel even naar België voor de Belgische kampioenschappen, daarna volgt vanaf 1 juli de Tour.