Bingoal-WB komt met nieuwe update over Julian Mertens, die in een kunstmatige coma blijft

Julian Mertens (25) is met succes geopereerd aan zijn ruggengraat, maar moet nog onder het mes. Hij wordt ook nog altijd in een kunstmatige coma gehouden.

Het nieuws sloeg woensdag in als een bom: Bingoal-WB liet in een kort statement weten dat Julian Mertens in een kunstmatige coma werd gehouden na een ongeval op training.

Er moesten op dat moment nog testen gebeuren om de verdere toestand van Mertens te onderzoeken. Donderdagochtend heeft de ploeg in een update laten weten dat Mertens succesvol is geopereerd aan zijn ruggengraat.

Mertens moet wel nog eens onder het mes voor een operatie aan zijn kaak en heeft ook breuken aan zijn armen en ribben. Mertens zal ook nog enkele dagen in een kunstmatige coma worden gehouden, afhankelijk van hoe zijn toestand evolueert.