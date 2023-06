Christoph Roodhooft over Mathieu van der Poel: "Dit is hoe kampioenen worden gemaakt"

Mathieu van der Poel staat over een maand voor de derde keer in zijn carrière aan de start van de Tour. En dit jaar heeft hij opnieuw een doel.

In zijn eerste deelname aan de Tour in 2021 pakte Mathieu van der Poel zijn eerste en enige ritzege in de Tour. Hij droeg er toen ook enkele dagen de gele trui, maar startte niet meer in de negende etappe voor een deelname aan de Olympische Spelen.

Vorig jaar stapte vorig jaar af in de elfde etappe nadat hij te vermoeid uit de Giro kwam. Het doel is dit jaar dan ook om Parijs effectief te halen, dat maakt ook Christoph Roodhooft duidelijk.

"De vorige Tour was moeilijk voor hem. Maar soms leer je meer van zulke momenten dan van overwinningen. Dit is hoe kampioenen worden gemaakt", zei Roodhooft bij Wielerrevue.

Naast Van der Poel trekt Alpecin-Deceuninck met een erg sterke ploeg met onder meer Philipsen, Hermans en Kragh Andersen.