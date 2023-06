Lotto Dstny trekt met sterke en ambitieuze ploeg, waaronder twee revelaties, naar de Dauphiné

Lotto Dstny trekt met een erg mooi team naar de Dauphiné. Onder meer revelatie Maxim Van Gils is van de partij.

Lotto Dstny sloeg de Giro dit jaar over om elders punten te scoren en zich te kunnen voorbereiden op andere wedstrijden. En dat lukte ook aardig want de ploeg zette heel wat mooie resultaten neer tijdens de Giro.

In tussentijd konden andere renners zich dus voorbereiden op de komende wedstrijden, zoals de Dauphiné. De Belgische ploeg heeft nu zijn team voor de Franse rittenkoers voorgesteld.

Maxim Van Gils, die zevende werd in de Amstel Gold Race en achtste in de Waalse Pijl, wordt een van de speerpunten van de ploeg voor het klassement. Voor de sprintetappes rekent het Milan Menten. Hij zorgde in zijn eerste jaar bij de ploeg al voor heel wat ereplaatsen en ook winst in Le Samyn.

Verder rekent de ploeg ook op drie andere Belgen met Victor Campenaerts, Thomas De Gendt en Brent Van Moer. Ook de Australiër Harry Sweeny en de Argentijn Eduardo Sepúlveda zijn van de partij.