Organisatie hengelt naar deelname van Remco Evenepoel, maar speciale reden kan deelname in gevaar brengen

Waar herbegint Remco Evenepoel straks de competitie? De Ronde van Zwitserland hengelt alvast naar zijn deelname.

Het is nog altijd niet duidelijk waar Remco Evenepoel opnieuw zal herbeginnen met koersen na zijn positieve coronatest en opgave in de Giro.

De Ronde van Zwitserland (11-18 juni) en de Baloise Belgium Tour (14-18 juni) worden al weken genoemd, maar een bevestiging kwam er alleszins nog niet. Voorlopig staat Evenepoel niet op de voorlopige startlijst die de Ronde van Zwitserland bekend maakte.

Toch hopen ze bij die organisatie nog altijd op de deelname van de wereldkampioen. "Als Remco nog wil komen, maken we zeker plaats", zegt wedstrijddirecteur David Loosli bij HLN.

REV Ride

Probleem voor een mogelijke deelname in Zwitserland is de ploegenprestatie de dag voor de start van de wedstrijd. Evenepoel is dan namelijk aanwezig op de REV Ride in Schepdaal.

Maar de organisatie houdt daar ook nog de deur op een kier. "In het verleden zijn er nog renners de dag van de start ingevlogen door ziekte of valpartij van een ploegmaat."