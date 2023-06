Wuyts flink op de korrel genomen voor uitspraak over Evenepoel, maar zorgt mogelijk ook voor imagoschade

Primož Roglič stond in Rome als winnaar van de Giro met de roze trui aan. Van Remco Evenepoel was toen al lang geen sprake meer, hij moest op de eerste rustdag naar huis na een positieve coronatest.

Maar volgens Michel Wuyts was het zelfs na de Giro een uitgemaakte zaak. "Evenepoel had deze Giro gewonnen. Ik zeg niet ‘had kunnen winnen’, ik zeg ‘had gewonnen’", zei hij bij HLN.

Die quote is nu ook door buitenlandse media opgepikt en ook op sociale media wordt hij ook veelvuldig gedeeld. Wuyts wordt dan ook flink op de korrel genomen voor de uitspraak.

Volgens Benji Naesen van de populaire wielerpodcast Lanterne Rouge helpt de uitspraak van Wuyts ook niet voor het imago van Evenepoel. "En vooral, een deel van de mainstream public leest zo'n uitspraak en zegt dat het Remco is die te arrogant is, ook al heeft ie niets met de uitspraak te maken."

I really can’t help you if you think I’m being sincere here. I thought the fever dream bit was obvious enough.

"if my aunt had balls it would be my uncle".

He looked strong, but it doesn't matter, he got ill.

So why speculate?

And indeed internationally Remco gets called arrogant enough & somehow people attribute the analyst's comments to Remco himself. Roglic won, plain & simple