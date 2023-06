🎥 Tadej Pogacar komt met een nieuwe update over zijn revalidatie en klinkt strijdvaardig

Tadej Pogacar is in de Sierra Nevada op hoogtestage om zich op de Tour de France voor te bereiden. Op Instagram deelde hij een video waarin hij een nieuwe update over zijn revalidatie gaf. Hij straalde veel vertrouwen uit en klonk heel strijdvaardig.

Na zijn val in Luik-Bastenaken-Luik stond Tadej Pogacar voor een lange revalidatieperiode. Pas na enkele weken kon hij terug op de fiets zitten. Weliswaar eerst op de rollen, maar nadien ook op de weg. Ondertussen vertrok hij ook op hoogtestage, waar ook Tim Wellens aanwezig is. "Ik ben hier op trainingskamp in de Sierra Nevada. Hier rij ik met het oog op de Tour de France wat trainingskilometers", vertelde hij in een video op Instagram. "De 1e dagen op de weg waren wat moeilijker", ging Pogacar verder. "Maar vanaf volgende week kan ik het ritme wat opschroeven en vol op de weg trainen. De Tour de France is niet zo ver af meer, maar de vorm is beter dan gedacht." De 1e week van de hoogtestage staat in teken van het herstel. "In de 2e en 3e week wil ik meer in lange blokken rijden. Nadien zal ik nog enkele ritten in de Alpen verkennen. Daar ligt het zwaartepunt van de Tour", aldus de Sloveen die er ook nog aan toevoegde dat hij er alle vertrouwen in heeft dat hij in een goede vorm naar de Tour zal trekken.