De ploeg van Jenthe Biermans en Amaury Capiot ondergaat volgend jaar een serieuze verandering

Arkéa Samsic verandert volgend seizoen van naam. Vanaf 1 januari 2024 zal het team immers Arkéa-B&B Hotels heten. Die laatste is geen onbekende in het peloton.

Tot eind 2022 was B&B Hotels nog te zien in het wielerpeloton. Het was de hoofdsponsor van de ploeg van Jerôme Pineau: B&B Hotels-KTM.

Aan die ploeg kwam er echter abrupt een einde. De ploeg had nochtans grootse plannen en ambieerde de WorldTour, maar de financiering raakte niet rond. Zo stonden begin december opeens meer dan 20 renners op straat.

B&B Hotels was zo in 2023 niet meer in het peloton te zien, maar vanaf 1 januari 2024 zal dat wel weer het geval zijn. De verbintenis loopt voor 2 jaar. Zo zal Arkéa Samsic vanaf volgend jaar Arkéa-B&B Hotels heten. Bij het team rijden onder meer Jenthe Biermans en Amaury Capiot. Al hebben ze voor volgend seizoen nog geen verbintenis met het team.

"Zo kunnen we een nieuwe stap in onze verdere ontwikkeling zetten en zowel bij de mannen als bij de vrouwen een vaste waarde in het peloton worden", vertelde algemeen manager Emmanuel Hubert die ook benadrukte dat Samsic sponsor blijft: "Sinds 2018 steunt het ons en dat zullen ze blijven doen."