Naar de Tour de France of niet?: topfavoriet Tadej Pogacar spreekt er zich over uit

Tadej Pogacar zal aan de start van de Ronde van Frankrijk staan. Daarvoor rijdt hij geen enkele rittenkoers. Dat heeft hij op een persconferentie gezegd.

Het was na zijn val in Luik-Bastenaken-Luik een van de belangrijkste vragen binnen het peloton: rijdt Tadej Pogacar de Tour de France of niet. Op een persconferentie deelde hij mee dat hij effectief aan de start zal staan.

Daarvoor zal Pogacar geen rittenkoers rijden. Dus ook geen Ronde van Slovenië zoals hij de voorbije jaren reed. "Een Tour duurt 21 dagen. Dus soms is het beter om frisser aan de start te staan", verklaarde hij zijn keuze op een persconferentie.

"Ik doe wel de nationale kampioenschappen", ging hij verder. "Dat zijn toch 2 wedstrijddagen. Op het wedstrijdgevoel te simuleren zal ik ook achter de motor rijden. Ik maak mij er dus niet te veel zorgen over."

Momenteel is Pogacar op hoogtestage in Spanje. Daar bereidt hij zich voor op de Tour de France. Nadien zal hij enkele Alpenritten verkennen. Vervolgens keert hij nog even terug naar Slovenië om de nationale kampioenschappen te rijden. Op 1 juli staat hij in Bilbao dan aan de start van de Tour.