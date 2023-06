Renner van Intermarché-Circus-Wanty verdedigt zijn zege in de Brussels Cycling Classic niet door aanslepende blessure

Taco van der Hoorn zal niet aan de start van de Brussels Cycling Classic staan. Hij is nog niet voldoende hersteld van een hersenschudding.

In 2022 won Taco van der Hoorn op typische wijze de Brussels Cycling Classic. Hij ging mee in de vroege vlucht en deed zijn reputatie alle eer aan. Andermaal bleven hij en zijn medevluchters weg en ze gingen sprinten voor de zege. Van der Hoorn won uiteindelijk na een sprint van stervende zwanen.

Een jaar later zou van der Hoorn in principe weer aan de start staan, maar van de plan moest hij afzien. Bij een val in de Ronde van Vlaanderen liep hij een hersenschudding op. Op de website van Intermarché-Circus-Wanty staat er te lezen dat hij daarvan nog altijd niet voldoende hersteld is.

"Helaas laten de gevolgen van die hersenschudding nog niet toe om intensief te sporten. Mijn voornaamste klachten bij overprikkeling zijn hoofdpijn en vermoeidheid", aldus van der Hoorn.

Ondertussen blijft de Nederlander hard werken om volledig te herstellen. Wanneer hij zal terugkeren is nog niet duidelijk: "Momenteel verloopt mijn progressie niet rechtlijnig. Daardoor is het onmogelijk om te voorspellen wanneer ik voldoende genezen zal zijn om opnieuw regelmatig fysieke activiteiten uit te voeren."