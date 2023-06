Wout Van Aert geeft een tipje van de sluier: "Dan ben ik op mijn best"

Wout Van Aert is in volle voorbereiding op de Tour de France. Na een hoogtestage op de Sierra Nevada en in Zwitserland rijdt hij nog de Ronde van Zwitserland. Nadien gaat het richting de Tour, om zich daar op het WK in Glasgow voor te bereiden.

Nog voor de Ronde van Zwitserland kijkt Wout Van Aert al naar de Tour de France uit. "Dan ben ik op mijn best", vertelde hij aan Procycling. "In de Tour presteerde ik al dingen die mensen voor onmogelijk hielden." Zo won hij in 2021 de rit over de Mont Ventoux en won hij nadien ook nog een tijdrit en de spurt op de Champs-Elysées in diezelfde Tour.

Van Aert zal ook in 2023 een prominente rol willen invullen, maar het zal wel op een andere manier zijn. Dat komt namelijk door het WK die na de Tour wordt gereden. Hij zal zowel de wegrit als de tijdrit rijden. "Vorig jaar was het de 1e keer dat ik slecht uit de Tour kwam", ging hij verder. "In de laatste week ben ik een beetje over de limiet gegaan. Nu hoop ik in Parijs met goede benen te eindigen, om met die vorm naar het WK te trekken."

Voor die goede benen rekent Van Aert op de supercompensatie. "De beste voorbereiding voor het WK is om in de Tour volle bak te gaan. Tussenin is er voldoende hersteltijd waarbij er automatisch een supercompensatie zal volgen."