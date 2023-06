Ontgoochelde Jordi Meeus verwijt zichzelf en zegt ook waarom na nieuwe podiumplaats in Brussels Cycling Classic

Jordi Meeus is voor de tweede dag op rij op het podium geëindigd. Maar toch was hij achteraf teleurgesteld.

Zaterdag werd Jordi Meeus op zijn waarde geklopt door Olav Kooij in de Heistse Pijl. Daar kon Meeus mee leven omdat het toen een sprint op pure snelheid was.

Maar zondag in de Brussels Cycling Classic was het een sprint op een hellende aankomststrook, iets wat Meeus toch meer ligt. De Belgische sprinter was achteraf dan ook teleurgesteld dat hij niet opnieuw kon winnen.

"Gemiste kans in mijn ogen. Ik verwijt mezelf wel een beetje. Ik positioneer mezelf goed, maar op het moment dat ik wil aangaan gaat iedereen wat naar links waardoor ik wat vast zit", zei Meeus in het flashinterview.

"Ik verkeer in goede vorm en heb goede benen. Op momenten zoals deze moet ik mezelf iets meer belonen, want dat gebeurt nu net niet en dat is wel jammer."

Meeus eindigde voor de tiende keer dit seizoen op het podium, maar kon maar één keer winnen. Vanaf volgende week zondag probeert hij in de Ronde van Zwitserland die statistieken wat te verbeteren.