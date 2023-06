Egan Bernal uit zijn twijfels over deelname aan de Tour: "Ergste wedstrijd om te rijden dan"

Egan Bernal begon zondag net als veel renners aan de Dauphiné. Voor het grootste deel van dat peloton is dat een voorbereiding op de Tour, maar Bernal is nog niet zeker van zijn deelname.

Na zijn zware valpartij vorig jaar op training in januari moest Egan Bernal lang revalideren. Hij reed nog enkele wedstrijden, maar zocht nog naar zijn niveau. In San Juan begin dit jaar leek hij weer de oude, maar een val gooide roet in het eten.

De Colombiaan gaf op en koerste twee maanden niet. In de Ronde van Catalonië moest hij weer opgeven na een val. In de Ronde van Romandië toonde Bernal beterschap met een achtste plaats in het eindklassement. Ook in de Ronde van Hongarije eindigde hij achtste.

Twijfel over de Tour

Bernal rijdt nu de Dauphiné als laatste test richting de Tour. "Ik zou graag de Tour willen rijden, die wedstrijd wil iedereen rijden, maar dan moet ik wel honderd procent zijn", zei Bernal bij La Gazetta dello Sport.

"Want als je niet zeker weet of je top bent, is het de ergste wedstrijd om te koersen. Ik wil er bij zijn, maar niet ten koste van alles. Ik richt me nu op de Dauphiné en daarna zullen we een beslissing nemen", zei de Colombiaan nog.