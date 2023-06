Patrick Lefevere twijfelt om specifieke redenen aan kansen van Remco Evenepoel in Ronde van Zwitserland

Remco Evenepoel staat zondag aan de start van de Ronde van Zwitserland. Maar Patrick Lefevere had daar weinig inspraak in.

In de Ronde van Zwitserland, die komende zondag van start gaat met een tijdrit van 12,7 kilometer, hervat Remco Evenepoel de competitie nadat hij de Giro moest verlaten met een coronabesmetting.

En daar had Patrick Lefevere weinig inspraak in. Het was vooral een keuze van Evenepoel zelf en zijn trainer Koen Pelgrim. Want op laatste dag is er nog een tijdrit van 25,7 kilometer.

Die tijdritten zijn uiteraard een doel voor Evenepoel, maar Lefevere wil het verwachtingspatroon niet te hoog leggen. "COVID-19, een vormpiek die voorzien was voor mei en een half peloton dat in voorbereiding zit op de Tour: dat zijn tamelijk veel onbekenden samen", zei hij bij Het Nieuwsblad.

Vorig jaar reed Evenepoel ook de Ronde van Zwitserland, maar toen werd hij pas elfde in het eindklassement. Hij won er wel de afsluitende tijdrit, maar verloor toen in de bergritten telkens tijd op de andere favorieten.