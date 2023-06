Toon Aerts vestigt hoop op nieuwe piste om zijn onschuld te bewijzen: "Al paar keer valse hoop gehad"

De dopingzaak van Shari Bossuyt kan mogelijk ook een oplossing bieden voor Toon Aerts. Hij hoopt vooral dat de piste van de veeteelt nu bewezen kan worden.

Net als Shari Bossuyt legde Toon Aerts een positieve test af voor Letroze Metabolite na een wedstrijd in het Franse Flamanville. De manager van beide renners kijkt dan ook in de richting van de veeteelt.

Volgens manager Yannick Prévost wordt dat middel namelijk gebruikt door landbouwers om de bevruchting van onder meer koeien en schapen beter te regelen. Mogelijk kan er dus sprake zijn vervuild vlees of vervuilde melk.

Clenbuterol van Contador als voorbeeld

Een minimale hoeveelheid Letroze zorgt namelijk voor een positieve test. Dat was ook zo voor clenbuterol toen Contador erop werd betrapt tijdens de Tour van 2010. Er zat toen 0,000 000 000 05 gram van het hormoon per milliliter in zijn bloed.

Intussen zijn de regels rond clenbuterol aangepast en zou er met de hoeveelheid die bij Contador werd vastgesteld geen positieve test meer worden afgelegd. Lage concentraties zorgen immers niet meer voor een positieve test.

Toon Aerts hoopt alvast dat de piste van de veeteelt de goede is. "We kunnen daar op hopen. Misschien is dat valse hoop, zoals ik al een paar keer hoop heb gehad. Hoop doet leven", zei hij bij VRT NWS.