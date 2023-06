Alle details over het parcours waarop Van Aert en Evenepoel zich volop kunnen uitleven en zich zullen willen bewijzen

Van Aert én Evenepoel aan de start: wat kan je als organisator nog meer willen? Maar welk parcours zullen ze nu juist voor de wielen krijgen in Zwitserland?

De moeite waard om dat eens grondig te bekijken nu de Ronde van Zwitserland toch steeds dichterbij komt. Het is nu al een maand, sinds 6 april, dat het parcours voor de editie van dit jaar bekend is. Die trekt van Einsiedeln naar Sankt-Gallen. In vogelvlucht 55 kilometers, voor de deelnemende renners 1100 kilometer en 18000 hoogtemeters.

Er worden dus wel wat omwegen gemaakt. De openingstijdrit in Einsiedeln is zeker iets waar Remco Evenepoel verlekkerd moet zijn. Het heuvelachtige parcours van de volgende dag is iets voor klassieke mannen en sprinters. iets voor Wout van Aert dus.

© photonews

Een dag later zal het Frans sprekende deel van Zwitserland aangedaan worden, met een oplopende aankomst in Villars-sur-Ollon. Tot aan de finish bergop in Leukerbad krijgen de renners op dag 5 zo'n 1500 hoogtemeters voorgeschoteld. Dan moet de koniginnenrit met 4700 hoogtemeters nog komen.

De klimmers zullen dan onder meer op de Albulapas hun kaarten op tafel moeten leggen. Die rijden ze de dag nadien in omgekeerde richting op. Het weekend wordt beklonken met een klassieke rit en een tijdrit van 25 kilometer. Zowel Van Aert, die voor het eerst deze koers rijdt, en Evenepoel krijgen dus kansen genoeg om zich te tonen.

Rittenschema

Rit: 1: tijdrit in Einsiedeln (12,7 km)

Rit 2: Berömunster-Nottwil (173,7 km)

Rit 3: Tafers-Villars-sur-Ollon (143,8 km)

Rit 4: Monthey-Leukerbad (152,5 km)

Rit 5: Fiesch-La Punt (211 km)

Rit 6: La Punt-Oberwil-Lieli (215,3 km)

Rit 7: Tübach-Weinfelden (162,7 km)

Rit 8: tijdrit St. Gallen-Abwil (25,7 km)