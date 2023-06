Het hing al in de lucht en is nu ook zover: Tim Wellens heeft door vertraging met nieuwe ferme tegenvaller te maken

Het seizoen van Tim Wellens heeft een andere wending gekregen. Opnieuw heeft hij met een tegenvaller te maken: zijn rentrée is nog niet voor meteen.

De man die zo sterk was in het voorjaar, moet sinds zijn valpartij in de Ronde van Vlaanderen hard werken om weer fit te geraken. Wellens had bij die val zijn sleutelbeen gebroken. Doordat één van de schroeven van de oorspronkelijke breuk los kwam te zitten, werd een nieuwe breuk vastgesteld en was een bijkomende operatie nodig.

Daardoor kwam ook zijn deelname in de Ronde van Zwitserland in het gedrang: La Dernière Heure weet het nu zeker: Wellens moet forfait geven voor de GP van Argau en de Ronde van Zwitserland, twee koersen die op zijn programma stonden.

RACE TEGEN DE TIJD

Door die complicaties heeft de Truienaar een vertraging van enkele weken opgelopen tijdens zijn herstelproces en dat komt uiteraard ongelegen. Hij hoopt Tadej Pogacar nog bij te kunnen staan in de Tour, maar dat blijft een race tegen de tijd. Ze hopen nu bij UAE dat Wellens zijn comeback kan maken in de Ronde van Slovenië op 14 juni.