Komt groene trui alsnog in beeld voor Van Aert? Ploegmaat, die zelf ambities zou kunnen koesteren, zet deur op een kier

Wout van Aert in de groene trui: krijgen we dat mooie beeld uit de Tour van 2022 straks toch nog te zien? Van Aert heeft zelf al verkondigd dat groen geen doel is dit jaar.

Voor ritzeges en om klassementsman Vingegaard te helpen, daarvoor trekt Van Aert naar de Tour. In de etappes waarin hij zelf zijn kans gaat, kan hij op zijn beurt dan weer rekenen op Christophe Laporte. Dat laatste heeft de Fransman, zelf sterk op dreef, bevestigd aan Het Nieuwsblad na zijn tweede etappe zege in de Dauphiné. Er werd bij hem ook gepolst of hij dan niet voor de groene trui kan gaan, als het dan toch geen doelstelling is voor Van Aert. Daarop antwoordde de man die 4 van zijn 11 koersen won dit jaar dat hij niet weet wat Wout van Aert juist van plan is. BAL IN KAMP-VAN AERT Laporte laat de optie open dat enige ambities bij Van Aert voor het puntenklassement op een bepaald moment toch zouden oplaaien: interessant. Het hangt dus van Van Aert af of eventueel iemand anders uit de ploeg een gooi kan doen naar de puntentrui. Laporte maakt wel duidelijk dat ook voor hem het ondersteunen van Vingegaaard prioritair is.