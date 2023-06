Na Tour-gevechten een 'tv-reis naar Mars': Lance Armstrong kan in nieuwste project competitiviteit weer volop uitspelen

Als er één ding vaststaat over Lance Armstrong, is het wel dat hij een enorme competitiviteit in zich heeft. Het is die drang naar overwinningen waardoor hij zich aan zijn veelbesproken misstappen in de koers bezondigde.

Het is welbekend welke strijd Lance Armstrong eind jaren '90 en in de jaren 2000 voerde in de Tour de France. Liefst zeven keer wist de Amerikaan die sportieve strijd in zijn voordeel te beslechten. Na zijn bekentenis over dopinggebruik werden al die zeven eindzeges geschrapt van de tabellen.

ANDERE ONTSPANNING

Amstrong is hierdoor niet meer toegelaten in de omgeving van wielerwedstrijd, maar geeft nog geregeld zijn visie op de koers in zijn podcast TheMove. Inmiddels heeft de ex-renner ook een andere ontspanning gevonden: meedoen aan de tv-show 'Stars on Mars' op Fox.

Op 5 juni is in de VS de eerste aflevering verschenen. Een tv-show waar twaalf beroemdheden aan meedoen en die krijgen dan uitdagingen voorgeschoteld die een onderzoeksmissie naar Mars moeten nabootsen. Deelnemers kunnen door hun medekandidaten worden weggestemd, tot er een winnaar overblijft. Benieuwd of dat Armstrong zal zijn.