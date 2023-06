🎥 Jonas Vingegaard voert een nummertje op in de Dauphiné, concurrentie voor de echte bergen al op serieuze achterstand

In het Critérium du Dauphiné heeft Jonas Vingegaard zijn visitekaartje afgegeven. De Deen reed de concurrentie op een halve minuut en is de nieuwe leider.

Na de tijdrit van woensdag stond er in de vijfde etappe een soort overgangsetappe op het programma. Eerst kregen de renners 90 vlakke kilometer, daarna volgende nog drie klimmetjes, waarvan de top van de laatste op zo'n 14 kilometer van de streep.

Een vlucht van zes renners, met daarbij Thomas De Gendt, reed snel weg en probeerde uit de greep van het peloton te blijven. Maar op het laatste klimmetje van de dag werden de laatste vluchters toch bijgehaald.

Carapaz en Alaphilippe versnelden uit het peloton, enkel Vingegaard volgde de twee. Carapaz bleef beuken, Alaphilippe haakte al snel af. En eens het bord van Carapaz leeg was nam Vingegaard over, even later stortte ook Carapaz in.

Vingegaard pakte de zege met zo'n halve minuut voorsprong op de rest van de klassementsmannen. Al voor de bergen heeft de Deen al meer dan een minuut voor op de concurrentie.

Alaphilippe won de sprint voor de tweede plaats nog , de Noor Tobias Johannessen werd nog derde.

