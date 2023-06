Ex-renner kritisch voor hoe Lefevere omging met Bennett maar: "Hij leeft voor zijn team en kan goed vertrouwen geven"

Hoe Patrick Lefevere zijn team leidt, daar zitten veel aspecten aan. Vertrouwen geven. Prikkelen. Ex-renner Marcel Kittel geeft in de podcast 'De Grote Plaat' zijn ongezouten mening over de ploegbaas Lefevere.

"Eerst en vooral: ik ben het zeker niet eens met alles wat Patrick zegt en doet", stelt de gewezen topsprinter. "Ik vond hem wel een eerlijke teambaas toen ik bij hem in de ploeg reed. Hij geeft je feedback als je wint, maar zeker ook als je niet wint. En rechtstreeks."

Soms haalt hij ook zwaar uit in de media, zoals ten tijde van het conflict met Sam Bennett. "Dat kan niet. Zoiets als met Bennett, kan niet, dat vond ik helemaal niet leuk. Maar als je contact met hem zoekt, kan je wel met hem in gesprek gaan. Hij leeft voor zijn team."

© photonews

Dat herken je aan bepaalde uitspraken. "In de media zie je dat hij zijn team probeert te beschermen en helaas deelt hij dan ook steekjes uit aan andere renners. Dat kan ook niet, dat moet intern gebeuren. Maar hij leeft wel honderd procent voor de sport en voor zijn team. Ik heb nooit in een column van hem een slecht woord over mij gelezen."

"Wat hij wel heel goed kan, is vertrouwen geven", benoemt Kittel één van de grootste kwaliteiten van Lefevere. "Na 2015, een heel zwaar jaar voor mij, ging ik naar Quick-Step en het eerste wat hij zei was: "Ik weet dat jij nog steeds de beste sprinter van de hele wereld bent". Dat wil je horen. Als topsporter moet je steun in een team voelen."