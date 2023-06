Herstellende Arnaud De Lie kan alweer lachen en deelt een kleine steek uit naar Primož Roglič

Arnaud De Lie herstelt nog altijd van zijn blessures. In de Vierdaagse van Duinkerke viel hij zwaar en hoopt eind juli er weer helemaal te staan.

Arnaud De Lie viel zwaar in de tweede rit van de Vierdaagse van Duinkerke en dat in volle sprint. Toch zal De Lie zich in zijn eerste koersen die hij weer zal rijden weer mengen in de sprint.

"Ik ben in elk geval niet getraumatiseerd", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Volgens De Lie is het te vergelijken met een auto-ongeval waarbij je als chauffeur ook zo snel mogelijk weer achter het stuur moet kruipen.

Prikje naar Roglič

Het zal bij De Lie een slechte herrenering blijven, maar hij kan inmiddels er weer lachen. En dat de Lie er om kan lachen maakte hij duidelijk met een steekje naar Primož Roglič.

"Zo vaak val ik trouwens niet. Het was pas de tweede keer dit jaar. Roglič viel in de Giro alleen al drie of vier keer. Zijn quota liggen nog wat hoger", grijnsde De Lie.