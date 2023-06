Opnieuw ferme tegenslag voor revelatie Kobe Goossens, die serieuze vraagtekens zet achter de Tour

Terwijl hij het jaar nog startte met een knaller, is het de laatste tijd wat minder voor Kobe Goossens. Nu staat hij opnieuw aan de kant met corona.

Kobe Goossens verbaasde tijdens de Challenge Mallorca eind januari door twee koersen op rij te winnen. Daarna reed hij ook nog een sterke Parijs-Nice, waar hij 13de werd in het eindklassement.

Daarna behaalde Goossens ook nog enkele ereplaatsen, maar sinds Luik-Bastenaken-Luik voelde hij dat er iets mis was. Hij startte toch nog in de Ronde van Romandië, waar hij 7de werd in de tweede rit, maar in de vierde rit startte hij niet meer.

"Daarna heb ik twee weken lang mijn fiets niet aangeraakt. Ik had geen zin om te trainen en wie mij kent, weet hoe erg het dan met mij moet gesteld zijn", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Tour nog haalbaar?

Maandag trainde Goossens weer, maar hij merkte dat hij niet recupereerde. Corona zou opnieuw de oorzaak zijn. "Normaal gezien zou ik voor de tweede keer op rij de Tour rijden, maar dat wordt een moeilijke oefening."

Moest de Tour niet haalbaar zijn dan focust Goossens op de Ronde van Polen (29/07-4/08) en de Vuelta (26/08-17/09). Tot de Vuelta is het nog twaalf weken en dat moet normaal wel lukken.