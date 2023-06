Ploeg van Pogačar heeft plan met Tim Wellens voor de Tour, maar hij twijfelt: "Dat vind ik toch een risico"

Tim Wellens maakt over een week zijn rentree in de Ronde van Slovenië. Over de Tour is er wel nog altijd geen zekerheid.

Twee maanden na zijn val in de Ronde van Vlaanderen en zijn meervoudige sleutelbeenbreuk waarvoor hij twee keer onder het mes moest kan Tim Wellens eindelijk zijn rentree maken. Dat doet hij vanaf volgende week woensdag in de Ronde van Slovenië, waar zijn kopman Tadej Pogačar niet aan de start zal staan. Voor zijn rentree volgt er nog een belangrijke beslissing. Tour of niet? Namelijk of Wellens aan de zijde van Pogačar de Tour zal rijden. "Ik hoop er nog altijd op, maar ik heb natuurlijk heel veel trainingen gemist. Ik lag nog nooit zo lang stil en heb veel conditie verloren", zei hij bij Sporza. Al wordt het zeer nipt voor Wellens, die over een paar dagen nog testen ondergaat. "Volgens de ploeg kan ik toch gaan met het idee om erdoor te komen in de 2de en 3de week. Maar dat vind ik toch een risico in de Tour."