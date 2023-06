Zal Remco Evenepoel al opnieuw top zijn in de Ronde Zwitserland? "Dat kan je afleiden"

Komende zondag komt Remco Evenepoel opnieuw in koers in de Ronde van Zwitserland. Hoezeer heeft hij nu last gehad van zijn coronabesmetting in de Giro.

In de Ronde van Zwitserland krijgt Remco Evenepoel twee tijdritten om zich in uit te leven, wellicht met het oog op het BK tijdrijden op 22 juni. "Hij komt terug uit ziekte, dus bekijken we het dag per dag. De twee tijdritten zouden hem moeten liggen", zei ploegleider Geert Van Bondt vooraf.

Weinig last van corona

Evenepoel had natuurlijk gepiekt naar de Giro en bereidde zich daar specifiek op voor. Die basis zal niet helemaal weg zijn, vooral de impact van zijn coronabesmetting zal meespelen in het feit of Evenepoel top zal zijn in Zwitserland.

"Afgaand op het feit dat hij na tien dagen weer op zijn fiets zat, kan je afleiden dat hij daar weinig last van ondervonden heeft", zegt Jan Bourgois, professor inspaningsfysiologie aan de UGent bij Het Nieuwsblad.

"Afgaand op het feit dat hij na tien dagen weer op zijn fiets zat, kan je afleiden dat hij daar weinig last van ondervonden heeft", zegt Jan Bourgois, professor inspanningsfysiologie aan de UGent bij Het Nieuwsblad.

Volgens Bourgois zou Evenepoel aan 90 tot 95% van zijn mogelijkheden moeten kunnen koersen in Zwitserland. En als Evenepoel niet in orde was, zou de ploeg hem wellicht ook niet laten starten, denkt Bourgois.

