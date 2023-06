Jasper Philipsen trekt met hoge ambities naar de Tour en spreekt zich ook uit over de groene trui

Jasper Philipsen kon vorig jaar na zijn vele ereplaatsen eindelijk winnen in de Tour. Hij won meteen twee ritten en is ook dit jaar bijzonder ambitieus.

Een maand na zijn laatste wedstrijd begint Jasper Philipsen aan zijn 'voorbereidingswedstrijden' richting de Tour. Zondag rijdt hij de Elfstedenronde, vanaf woensdag de Baloise Belgium Tour.

En die wedstrijden heeft hij zeker nodig met het oog op de Tour. Want Philipsen zat de voorbije maand op stage en deed daar geen enkele sprinttraining. Het liep hoofdzakelijk bergop op de die stage.

Groene trui

Tussen die wedstrijden door zal Philipsen dan weer specifieke sprinttrainingen inlassen. Want in de Tour mikt Philipsen weer op ritzeges. En ook de groene trui zit in zijn achterhoofd.

"Ik heb al aangegeven dat ik er graag voor wil gaan, maar we zullen op het moment zelf moeten zien of dat haalbaar is", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Daarvoor beseft Philipsen dat hij al snel aan de bak moet, maar hij wil zich vooral focussen op zeven mogelijke sprintkansen en op die manier zoveel mogelijk punten verzamelen. Dan volgt groen vanzelf.