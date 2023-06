Jonas Vingegaard verklaart waarom hij zo emotioneel reageerde op incident in Annecy

Jonas Vingegaard reageerde bijzonder in emotioneel na de vijfde rit in de Dauphiné. De Deen verklaarde nadien waarom.

Jonas Vingegaard had na de vijfde rit in de Dauphiné redenen om te vieren. De Deen had net de rit gewonnen en pakte de geel trui over van zijn ploegmaat Laporte.

Bovendien staat Vingegaard nu al meer dan een minuut voor op zijn dichtste belagers in het klassement. Ben O'Conner volgt nu al 1'10", Alaphilippe volgt op 1'23". En dat terwijl de zwaarste bergetappes nog moeten volgen.

Emotionele reactie op incident in Annecy

Maar na de rit reageerde Vingegaard bijzonder emotioneel op een incident in Annecy waar een man verschillende mensen aanviel met een mes. Daarbij raakten verschillende mensen zwaargewond.

"Met wat gebeurde in Annecy is wielrennen niet belangrijk. Mijn gedachten zijn bij de families", zei Vingegaard in het flashinterview. Nadien verklaarde Vingegaard nog waarom hij zo emotioneel reageerde.

"Het komt zo heel dichtbij. Ik heb zelf een dochter en kom ook weleens in Annecy. Daardoor raakte het mij extra", zei hij bij Cycling Pro Net.