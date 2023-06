Philippe Gilbert, de grote sportliefhebber: wielerkampioen roept renners op snel aan te vallen vanwege speciale reden

Philippe Gilbert staat bekend als wielerkampioen, maar is een grote sportliefhebber met een brede interesse. Zo is er dit weekend nog een evenement waar hij wakker van ligt buiten de koers.

Dat blijkt uit een post op sociale media, waarin hij vooruitblikt op de zevende etappe in de Dauphiné. "Zal de ontsnapping tot het einde gaan?" Dat vraagt Gilbert zich af wanneer hij het profiel van de bergrit bekijkt, met beklimmingen als de Col de la Madeleine, Col du Mollard en Col de la Croix de Fer op het programma.

Het begin van de rit is vlak, maar Gilbert hoopt dat de winnaar dan al het hazenpad kiest. "Ik hoop dat het al oorlog is in de eerste 50 kilometers, want ik wil de 24 Uur van Le Mans niet missen", verwijst Phil naar de autorace die dit weekend doorgaat.

Demain l’échappée du @dauphine va au bout ? J’espère que ça va bagarre les 50 premiers kilomètres car je ne veux pas rater les 24h du Mans.

Allez les gars petit déjeuner léger et on attaque svp 👌😀😅 pic.twitter.com/h6jnRqrCLJ — Philippe Gilbert (@PhilippeGilbert) June 9, 2023

"Komaan jongens, een licht ontbijtje en aanvallen maar alstublieft", kan Gilbert op Twitter wel lachen met zijn eigen wensen.