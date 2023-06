Mathieu van der Poel wil zichzelf bewijzen: "Ik kijk er naar uit"

Mathieu van der Poel lijkt klaar om eens echt te knallen in de Tour. De Nederlander toonde in Dwars door het Hageland al eens zijn vorm.

Bij zijn twee vorige deelnames aan de Tour haalde Mathieu van der Poel Parijs niet. Daar wil hij dit jaar verandering in brengen, al volgt er na de Tour met het WK op de weg en het WK mountainbike meteen weer een doel.

In Dwars door het Hageland kende Van der Poel in de finale heel wat pech, maar vooral het goede gevoel in de koers bleef hem bij. Zeker met de warmte die er was.

"Wat ik op stage merkte, zag ik hier opnieuw: ondanks de warmte en het feit dat het pas mijn eerste wedstrijd weer was, voelde ik mij best oké", zei Van der Poel bij Het Nieuwsblad.

Tour de France

Van der Poel is er dan ook van overtuigd dat het dit jaar wel zal lukken in de Tour en die van vorig jaar te doen vergeten. "Ik was er mezelf niet", zei Van der Poel daarover. Na zijn goede voorbereiding klinkt het veelbelovend. "Ik heb echt zin om naar de Tour te gaan. Ik kijk er naar uit."

Voor de Tour rijdt Van der Poel van woensdag tot zondag nog de Baloise Belgium Tour. Het weekend voor de Tour rijdt hij dan nog het Nederlandse kampioenschap.