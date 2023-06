Nederland boven: ferm bisnummer Groenewegen en landgenoot van hem klopt Viviani, pech voor jonge Belg Lars Craps

Dylan Groenewegen had al zijn visitekaartje afgegeven en onderstreepte dat in zijn bisnummer in Slovenië nog maar eens. Voorlopig is het Nederland boven vandaag in de koers, want ook op Franse bodem won een noorderbuur.

Ronde van Slovenië

Dylan Groenewegen, reeds winnaar van de openingsetappe, is in rit 2 met een bisnummer gekomen. Nadat zes vroege vluchters ingerekend waren, maakten de snelle mannen zich opnieuw op voor een massasprint. Groenewegen was ook in Ormoz de snelste, voor Moschetti en Bauhaus. Groenewegen leidt in de stand met 10 seconden.

Route d'Occitanie

De Franse rittenkoers Route d'Occitanie is ook van start gegaan en aan het einde van de eerste rit kon een klein groepje sprinten voor de overwinning. Het was erg nipt tussen Marijn van den Berg en Elia Viviani. De Nederlander van EF Education-EasyPost had dan toch als eerste zijn wiel over de meet gegooid.

Giro Next Gen

Na de ontwikkelingen op de Stelvio waren de Belgische talenten grotendeels achteruit geslagen in het klassement. Lars Craps van Soudal Quick-Step roerde zich wel in rit 5. Hij was met Zamperini de twee leiders aan het achtervolgen, maar viel in de afdaling. De Brit Nerurkar klopte Brennsæter in een sprint met twee voor de dagzege.