Sven Nys over offday van Thibau Nys in de Baloise Belgium Tour: "Zijn gezicht spreekt boekdelen"

Thibau Nys trok na zijn twee recente zeges met ambitie naar de Baloise Belgium Tour. Maar in de eerste rit liep het al mis voor Nys.

Thibau Nys moest al op meer dan 50 kilometer van de streep en op twee lokale rondes van het einde, het peloton laten rijden. Nys kwam uiteindelijk binnen op bijna 16 minuten van winnaar Jasper Philipsen.

Wat er precies met Nys aan de hand is, is niet helemaal duidelijk. Maagproblemen, de warmte of een combinatie van beide zijn dan een logische oorzaak. Maar een officiële uitleg kwam er nog niet van zijn ploeg Trek-Segafredo of Nys zelf.

Zijn vader Sven Nys was echter co-commentator bij Sporza en zag zijn zoon het peloton loslaten. "Thibau zijn gezicht spreekt boekdelen. Het ligt niet aan zijn materiaal. Hij is momenteel niet goed genoeg", was hij duidelijk.

Thibau Nys focuste zich vooraf vooral op de vierde rit naar Durbuy. Misschien kan hij tegen dan nog wat herstellen om toch mee te doen voor de ritzege.