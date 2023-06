🎥 Groenewegen wordt verkeerd gestuurd in laatste kilometer in Slovenië, landgenoot Schelling profiteert en pakt de zege

Ide Schelling heeft de derde etappe in de Ronde van Slovenië gewonnen. De Nederlander profiteerde van het misrijden van enkele topsprinters.

De renners in de Ronde van Slovenië waren al onderweg toen het nieuws over het overlijden van Gino Mäder binnenkwam. Er werd dus gewoon gekoerst in Slovenië.

Het werd een klassieke etappe met op het einde een sprint. Een vlucht van vijf renners werd op 20 kilometer van de meet bijgehaald. Maar even later moest Dylan Groenewegen lossen in een heuvelachtige zone.

Maar even later kwam Groenewegen weer aansluiten en dus kon hij voor zijn derde ritzege op rij gaan. Maar in de laatste kilometer liep het mis. Op een grote rotonde reden onder meer Groenewegen en co verkeerd.

Daardoor konden plots mindere namen meedoen voor de overwinning. Maar met Ide Schelling won er toch nog een bekende naam, de Nederlander won dit jaar ook al in de Ronde van het Baskenland.