Michel Wuyts kritisch voor Wout van Aert: "Dat duurt me nu toch wel te lang"

Wout van Aert heeft de topvorm duidelijk nog niet te pakken, werd duidelijk in de Ronde van Zwitserland. Michel Wuyts stelt zich vragen.

Met vier een top vijf en ook de puntentrui was de Ronde van Zwitserland zeker niet slecht voor Wout van Aert. De topvorm hoeft er dan ook maar te zijn over zo'n 10 dagen, bij de start van de Tour.

Maar Van Aert had in Zwitserland wel zijn zinnen gezet op een sprintzege of om toch dichter te eindigen in de twee tijdritten. Met enkel de E3 Saxo Classic zit Van Aert ook nog maar één zege dit jaar.

"Ik stel ook vast dat sinds de Ronde van Frankrijk van vorig jaar, dat de doelen die Van Aert stelt dat hij daar heel dicht bij komt en dus goed is, maar nooit superieur. En dat duurt me nu toch wel te lang."

Boost door BK?

Maar Wuyts wanhoopt om twee redenen niet. Enerzijds kan een Belgische titel in het tijdrijden of de weg nog voor een boost zorgen. En anderzijds stelt hij ook vast. "De afgelopen jaren hebben we altijd de beste van Aert gezien in de Tour. Juli is zijn periode bij uitstek."