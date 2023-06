Primoz Roglic laat nog eens van zich horen: bevestiging over de Tour en zijn eerst komende wedstrijd

Primoz Roglic heeft weer van zich laten horen. Op een persconferentie in Slovenië heeft hij zijn plannen voor de komende maanden uit de doeken gedaan.

Intussen mag Roglic zich al zo'n drie weken eindwinnaar van de Giro van 2023 noemen. En het zal nog een hele tijd duren voor we de Sloveen weer in koers zullen zien. Zoals al eerder bevestigd door zijn ploeg zal Roglic er niet bij zijn in de Tour.



"Maar hoogstwaarschijnlijk doe ik wel de Vuelta, dat zal mijn eerstvolgende wedstrijd worden. De Tour staat echt niet gepland, net als de nationale kampioenschappen", zei Roglic duidelijk.

Geen WK, alles op de Vuelta



Ook het WK in Glasgow laat Roglic aan zich voorbij gaan. "Dat past niet in de planning naar de Vuelta toe. Dat is hoe we het hebben afgesproken met de ploeg, we kunnen niet zonder voorbereiding aan wedstrijden beginnen."



Het WK wordt dit jaar uitzonderlijk voor de Vuelta gereden. De wegrit staat op 6 augustus op het programma, de tijdrit op 11 augustus. De Vuelta gaat op 26 augustus van start in Barcelona met een tijdrit.