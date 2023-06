Philippe Gilbert stelt zich absoluut pertinente vragen over wat de selecties voor Tour de France met zich meebrengen

Stilaan zullen de selecties voor de Tour de France bekendgemaakt worden, weet ook Philippe Gilbert. Hij stelt zich nog eens in de plaats van zijn ex-collega's.

Philippe Gilbert weet uiteraard wat het is: aangeduid worden om mee te gaan naar de Tour de France. De wielerkampioen heeft 12 deelnames op zijn cv staan. Het is ook een moment waarop bepaalde renners teleurgesteld moeten worden. De gewezen renner heeft aandacht voor wat dat betekent voor de dynamiek in een ploeg.

"Deze week is vaak die van de bevestiging van de selecties voor de Tour. Hoe ga je om met die stress? Wetende dat een selectie de carrière van een wielrenner kan veranderen! En in het geval van een niet-selectie, hoe reageer je dan ten aanzien van je werkgever?"

Cette semaine est souvent la confirmation des sélections du Tour.

Comment auriez-vous géré ce stress ? Sachant qu’une sélection peut changer une carrière de cycliste!

En cas de non sélection quelle réaction face à votre employeur ? — Philippe Gilbert (@PhilippeGilbert) June 20, 2023

Vragen die ofwel de ploegleiding ofwel de renners zelf zich ook moeten stellen. Voorlopig heeft Uno-X als eerste en enige team zijn selectie voor de Tour de France reeds aangekondigd.