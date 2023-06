🎥 Pogacar lijkt niet wakker te liggen van eerste wedstrijd sinds val: Borat-imitatie en kritiek op de media

Tadej Pogacar rijdt vandaag voor het eerst sinds zijn val in Luik-Bastenaken-Luik weer een wedstrijd. Ondertussen entertaint hij zijn volgers op sociale media.

Met het Sloveens kampioenschap tijdrijden rijdt Tadej Pogacar straks zijn eerste wedstrijd sinds zijn val in Luik-Bastenaken-Luik op 23 april. Het wordt voor Pogacar een eerste test in aanloop naar de Tour, zondag rijdt hij ook het Sloveens kampioenschap op de weg.

Ondertussen amuseert Pogacar zich in Slovenië met een Borat-imitatie die zijn verloofde Urska Zigart op haar sociale media postte. Pogacar voelt zich duidelijk helemaal in zijn sas in zijn thuisland.

Reactie op commotie rond verloofde

Over zijn verloofde Urska Zigart was de laatste dagen wat commotie ontstaan. De Sloveense greep net naast een overwinning in de Ronde van Zwitserland en sommige media verwezen naar Zigart als 'de vriendin van Pogacar', zonder haar bij naam te noemen.

Canadian Cycling Magazine speelde daarop in door in een artikel over Pogacar niet zijn naam te noemen maar hem wel te omschrijven als 'de vriend van Urska Zigart'. Pogacar deelde het artikel ook op zijn sociale media.